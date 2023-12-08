Ölümlü kazaya karışmıştı! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yakalama kararı İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada ağır yaralanan motosikletli kurye, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. İfadesinin ardından serbest bırakılan Mohamed Hassan Shekh Mohamud hakkında ise yakalama kararı çıktı.

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DHA

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, İstanbul'da ölümlü trafik kazasına karıştı..

Fatih’te 30 Kasım tarihinde Katip Kasım Mahallesi Kennedy Caddesi’nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarpmış, çarpmanın etkisiyle savrulan 38 yaşındaki Göçer, ağır şekilde yaralanmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı motosiklet sürücüsünü Göçer’i hastaneye kaldırmış, bir süre yoğun bakımda tedavi gören, 1’i engelli 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Göçer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Somali liderinin oğlu Mohamud hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Kazanın ardından polis merkezinde ifadesi alınan Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un önce serbest bırakıldığı, daha sonra hakkındaki soruşturma çerçevesinde yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenilmişti.

Yurt dışı çıkış kaydının bulunduğu belirtildi

Savcılıkça Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne düzenlenen talep yazısında, şüpheli Mohamud’a ulaşılamadığı ve şüphelinin yurt dışı çıkış kaydının bulunduğu belirtildi.

Yakalama kararı çıkarıldı

Nöbetçi hakimlikten şüpheli hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan yakalama kararı çıkarılması, yakalanması durumunda yakalama anından itibaren 24 saat içerisinde Savcılıkta hazır edilmesi, ifadesinin alınmasının ardından ise serbest bırakılmayarak soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı’nın sevk durumunu değerlendirmesi talep edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Sıfatı ne olursa olsun takipçisi olunacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kim suç işlemişse konun karşısında eşittir. Ortada bir kusur varsa, sıfatı ne olursa olsun, bunun takipçisi olunacaktır.” dedi.

Kazanın henüz soruşturma aşamasında olduğunu söyleyen Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

Bir trafik kazası yaralamayla sonuçlanmış ve davası henüz açılmamış, soruşturma aşamasında.



Tabii son çıkan görüntülere baktığımız zaman özellikle vatandaşımız motosikletle giderken arkadan vurma söz konusu. Görüntülerde o gözüküyor. Bu anlamda vatandaşımızın da vefat etmiş olması nedeniyle suçlu aslının da değişmesi söz konusu.



Cumhuriyet Başsavcılığımız bunu mutlaka değerlendirecektir. Çünkü bir vefat var. Görüntülere baktığımız zaman da orada bunu değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılarıdır.



Bu noktada gerekli adli işlemler yapılacaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşımıza da ben Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Eğer ortada bir kusur, suç varsa bunun mutlaka takipçisi olunacaktır. Sıfatı ne olursa olsun hiç önemli değil. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu da olabilir, sıradan bir vatandaş da olabilir. Kim suç işlemişse kanun

karşısında eşittir. Dolayısıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız da konuyu

takip etmektedir.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)