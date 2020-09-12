Trakya’da en iyi köfte nerede yenir haritası
Zennup efsanesinin yaratıcısı Ömür Akkor'un her Instagram paylaşımı görüntülenme rekorları kırıyor.
- Haber Merkezi
- 12.09.2020 - 20:01
Zennup'un yaratıcısı Ömür Akkor, Instagram hesabından, Trakya'nın lezzet duraklarının haritasını paylaştı.
NEREDE NE YENİR
Akkor; Tekirdağ’dan Kırklareli'ne, Lüleburgaz'dan Edirne'ye, nerde ne yenir, Malkara'nın nesi ünlüdür, Keşan'dan gecerken nerede mola vermek gerekir, hepsini tek tek haritaya işaretledi.
Akkor'un paylaştığı harita kısa sürede binlerce lezzet tutkununa ulaştı.