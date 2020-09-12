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    Trakya’da en iyi köfte nerede yenir haritası

    Trakya’da en iyi köfte nerede yenir haritası

    Zennup efsanesinin yaratıcısı Ömür Akkor'un her Instagram paylaşımı görüntülenme rekorları kırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2020 - 20:01
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    Zennup'un yaratıcısı Ömür Akkor, Instagram hesabından, Trakya'nın lezzet duraklarının haritasını paylaştı.

    NEREDE NE YENİR

    Akkor; Tekirdağ’dan Kırklareli'ne, Lüleburgaz'dan Edirne'ye, nerde ne yenir, Malkara'nın nesi ünlüdür, Keşan'dan gecerken nerede mola vermek gerekir, hepsini tek tek haritaya işaretledi.

    Akkor'un paylaştığı harita kısa sürede binlerce lezzet tutkununa ulaştı.

    Trakya’da en iyi köfte nerede yenir haritası #1

    Trakya’da en iyi köfte nerede yenir haritası #2

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