Trakya’da en iyi köfte nerede yenir haritası

Trakya’da en iyi köfte nerede yenir haritası

Zennup efsanesinin yaratıcısı Ömür Akkor'un her Instagram paylaşımı görüntülenme rekorları kırıyor.

Zennup'un yaratıcısı Ömür Akkor, Instagram hesabından, Trakya'nın lezzet duraklarının haritasını paylaştı.

NEREDE NE YENİR

Akkor; Tekirdağ’dan Kırklareli'ne, Lüleburgaz'dan Edirne'ye, nerde ne yenir, Malkara'nın nesi ünlüdür, Keşan'dan gecerken nerede mola vermek gerekir, hepsini tek tek haritaya işaretledi.

Akkor'un paylaştığı harita kısa sürede binlerce lezzet tutkununa ulaştı.