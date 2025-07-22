Optik illüzyon testi: İkinci köpeği 5 saniyede görebilen dahi çıkıyor

Sosyal medyada hızla yayılan bu optik illüzyon görseli, hem zekânıza hem de gözlerinize meydan okuyor.

Görüntüde dikkatlice gizlenmiş iki köpekten biri oldukça belirgin. Ancak ikincisini fark etmek sadece yüksek dikkat düzeyine ve keskin görme yetisine sahip olanların harcı.

Bilim insanlarına göre, optik illüzyonlar sadece görsel bir oyun değil, aynı zamanda beynin algılama biçimini analiz etmenin etkili yollarından biri.

Gerçek, fizyolojik ve bilişsel olmak üzere üç ana kategoriye ayrılan bu yanılsamalar, insan zihninin sınırlarını keşfetmek için eşsiz fırsatlar sunuyor.

Bu özel bulmacada hedef, ikinci köpeği yalnızca 5 saniye içerisinde tespit etmek.

Yukarıda paylaşılan optik illüzyon görüntüsünde, iki kadın sohbet ettiği bir köy sahnesini yer alıyor.

Kadınlardan birinin yanında bir köpek var. Ancak yalnız değil.

Resimde gizlenen ikinci köpeği 5 saniye içinde bulmanız gerekiyor.

Bulamadıysanız endişelenmeyin, aşağıda cevabı verdik.