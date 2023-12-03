Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti Ordu'nun Fatsa ilçesinde çalıştığı inşaatın 4'ncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.

İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Ayazlı Mahallesi'nde, çalıştığı inşaatın 4'ncü katında dengesini kaybeden 30 yaşındaki Orhan Çok metrelerce yükseklikten yere düştü.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Orhan Çok burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)