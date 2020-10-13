Dolar
7.9011
0.1559%
Euro
9.3179
-0.1628%
Altın
1921.41
-0.0769%
Borsa
1173.86
-0.381%
G. Altın
487.907
0.0635%
Bitcoin
91398.53
0.438%
EXEN Coin
12.53
-3.01%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Ordu'da öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı

    Ordu'daki Dumlupınar İlkokulu'nda, koronavirüs yakalanan 1 öğretmen ve 1 öğrenci tedaviye alınırken, sınıftaki 30 öğrenci ise karantinaya alındı.
    • DHA
    • 13.10.2020 - 13:29
    • Güncelleme : 13.10.2020 - 13:29
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu'da öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı

    Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Dumlupınar İlkokulu'nda, yüksek ateş belirtisi gösteren 1 öğretmen ve 1 öğrenciye, Fatsa Devlet Hastanesi'nde koronavirüs testi yapıldı.

    Sonuçları pozitif çıkan öğretmen ve öğrenci, tedaviye alınırken, sınıftaki 30 öğrenci de 14 gün süreyle karantinaya alındı.

    "EĞİTİM DEVAM ETMEKTEDİR"

    Okul görevlileri, sınıfta dezenfeksiyon çalışması yaptı. Dumlupınar İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Tülay Demirbaş,"Sınıfımız karantinadadır. Yüz yüze eğitim başladığından bu yana tüm sağlık önlemleri alınmıştır. Velilerimizi endişelendirecek bir sorun yoktur. Eğitim devam etmektedir." dedi.

    Ordu da öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir