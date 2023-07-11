Ordu'da selde kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşanan sel nedeniyle kaybolduğuna dair ihbarda bulunulan kadın için arama çalışması başlatıldı.

İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yavaş Mahallesi’nde, Naciye Yılmaz isimli kadın bugün ot biçmek için mahalledeki bahçesine gitti.

Ailesi kayıp ihbarında bulundu

Yılmaz’dan haber alamayan yakınları bölgeye giderek kendisine ulaşmaya çalıştı.

Naciye Yılmaz’ın başörtüsü ile bahçede kullandığı tarım aletini bulan aile, Naciye Yılmaz’ın sel nedeniyle suya kapıldığını düşünerek ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Sağlık Bakanı Koca’dan açıklama

Öte yandan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Ordu Fatsa’da yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde bir vatandaşımızın kaybolduğu bilgisini almamız üzerine olay yerine acilen bir ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. İlçedeki sağlık kurumlarında afet kaynaklı herhangi bir sorun bulunmuyor. Fatsa halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.