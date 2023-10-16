Ordu'da şiddetli sağanak! Ev ve iş yerlerini su bastı Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Şehir merkezinde çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, bazı noktalarda tahribatlar oluştu.

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İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonuç verdi..

Beklenen sağanak, Ordu'da etkili oldu.

Fatsa ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış, şiddetini arttırdı.

Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil yolu ile şehir merkezindeki ara sokaklar su altında kaldı. Vatandaşlar araçları ile yollarda girmekte güçlük çekerken, bazı sürücüler ise mahsur kaldı.

Ev ve iş yerlerini su bastı

Sağanak nedeniyle çok sayıda iş yeri ve evleri su basarken vatandaşlar kendi imkanları ile suları tahliye etmeye çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı noktalarda da tahribatlar oluştu.

Ekipler, su baskını olan noktalarda çalışma başlattı.

Meteorolojiden uyarı gelmişti

Öte yandan meteorolojiden yapılan uyarıda, son değerlendirmelere göre bugün (16 Ekim Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren Ordu ili çevrelerinde sağanak yağışların (metrekareye 21/50 kilogram) etkili olacağının tahmin edildiği bildirilmişti . Uyarıda ayrıca, meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekilmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)