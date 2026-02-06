Ordu'da silahlı eylem yapmak isteyen 2 kişi tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ordu'nun Ünye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir operasyona daha imza attı.

Ekipler, eylem yapmak için 3 şüphelinin 3 Şubat’ta kente geldiklerini belirledi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA SİLAH ÇIKTI

3 şüpheli, Ünye ilçesinde kıskıvrak yakaladı.

Yapılan aramada, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 el bombası, 1 tabanca, 32 fişek, 1 motosiklet, 2 motosiklet kaskı ve 2 yağmurluk ele geçirildi.

KALDIKLARI BARAKANIN SAHİBİ DE GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca şüphelilerin kaldığı tespit edilen barakanın sahibi de gözaltına alındı.

Barakada yapılan aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

4 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 4 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 2 şüpheli ise tutuklandı.