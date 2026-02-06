Ordu'da silahlı eylem yapmak isteyen 2 kişi tutuklandı

- Ordu'nun Ünye ilçesinde silahlı eylem hazırlığında olan 2 kişi KOM ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
- Operasyonda bir Kalaşnikof, bir el bombası, bir tabanca ve diğer eşyalar ele geçirildi.
- Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 2'si tutuklandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir operasyona daha imza attı.
Ekipler, eylem yapmak için 3 şüphelinin 3 Şubat’ta kente geldiklerini belirledi.
YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA SİLAH ÇIKTI
3 şüpheli, Ünye ilçesinde kıskıvrak yakaladı.
Yapılan aramada, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 el bombası, 1 tabanca, 32 fişek, 1 motosiklet, 2 motosiklet kaskı ve 2 yağmurluk ele geçirildi.
KALDIKLARI BARAKANIN SAHİBİ DE GÖZALTINA ALINDI
Ayrıca şüphelilerin kaldığı tespit edilen barakanın sahibi de gözaltına alındı.
Barakada yapılan aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.
4 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 4 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 2 şüpheli ise tutuklandı.