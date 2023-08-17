Ordu'dan Çorum'a gelen yaramaz kedi, 400 kilometre yolculuk yaptı Ordu’da girdiği aracın motor kısmından çıkamayan yavru kedi 400 kilometre yol gitti. Çorum’un Sungurlu ilçesine kadar gelen kedi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Recep Cingöz, 06 BD 7932 plakalı otomobiliyle, Ordu'dan Ankara’ya gitmek için yola çıktı. Motor kısmına sıkışan kediyi farketti Sungurlu ilçesinde bir dinlenme tesisinde mola veren Cingöz, aracından indiği sırada motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark etti. Cingöz, kaputu açtığında bir yavru kedinin aracın motor bölümüne sıkıştığını fark etti. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla uzun uğraşın ardından sıkıştığı yerden çıkarılan yavru kedi daha sonra aracın yanında park halindeki Bilal Saygılı'ya ait GD 130 PV plakalı aracın altına girdi. 400 kilometrelik yolculuk yapan kedi kurtarıldı Vatandaşlar bu kez yavru kediyi diğer aracın altından çıkarmak için seferber oldu. Aracın alt kısmına girdiği belirlenen kedi, aracın altına giren çocuk tarafından çıkarıldı.