Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
686.509
2.96%
BTXN Coin
36.69
0.60%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    Ordulu klarnet yapım ustası, mermerden zurna yaptı

    Ordu'da yaşayan klarnet yapımı ustası Özdemir, Afyonkarahisar'daki bir mermer firmasının talebi üzerine mermerden ürettiği zurnayı çaldı.
    • AA
    • 02.04.2022 - 04:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ordulu klarnet yapım ustası, mermerden zurna yaptı

    Klarnet yapımı ustası Erman Özdemir, Afyonkarahisar'daki bir mermer firmasının talebi üzerine mermerden zurna yapmak için kolları sıvadı.

    MERMERDEN ZURNA

    Afyonkarahisar ve Muğla'daki ocaklardan çıkarılan mermerleri seçen Özdemir, taşa hayat vererek dünyada ilk olduğunu iddia ettiği çalınabilir mermer zurnayı üretti.

    Özdemir'in değerli taşlar ve altınla süslediği zurna, ilk kez İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda (MARBLE) sponsor firmanın standında sergilendi.

    TRT İzmir Radyosu sanatçısı Halil Çokyürekli de mermer zurnaya üfleyerek katılımcılara kısa bir konser verdi.

    Ordulu klarnet yapım ustası, mermerden zurna yaptı - Video

    "ÜÇÜNCÜ DENEMEDE BİTİRDİM"

    Erman Özdemir, dedesinin de enstrüman yapım ustası olduğunu, bu işi ata mesleği olarak sürdürdüğünü belirtti.

    Dedesinin 2010 yılında mermerden klarnet ürettiğini, çırağı olarak onun bayrağını taşıma gayretiyle mermer zurna yapılması teklifini kabul ettiğini aktaran Özdemir, şöyle konuştu: "Mermerden bir enstrüman yapmak olağanüstü bir sabır gerektiriyor. Uzun uğraşlar sonucunda ortaya çıkardık. Diğer malzemelerden yapılan zurnalara göre çok büyük farkı var. Öncelikle frekansı farklı. 2 zurna aynı anda çalmasındansa sadece bunun çalınması yeterli. Sesleri çok net."

    Özdemir, mermerin hassas bir ürün olması nedeniyle yaparken zorlandığını, 3'üncü denemede bitirmeyi başardığını sözlerine ekledi.

    Ordulu klarnet yapım ustası, mermerden zurna yaptı #1

    3 BİN YIL ÖNCESİNİN BULUŞMASI

    Sanatçı Halil Çokyürekli ise hayatında ilk kez mermerden bir zurna çaldığını, sesinden çok etkilendiğini söyledi.

    Diğer zurnalara göre 250-300 gram kadar ağır olan enstrümanı çok beğendiğini aktaran Çokyürekli, şöyle konuştu: "Mükemmel bir şey. Tek üzüntüm dünyada tek olması ve ikincisinin olmaması. Ne ben ne başkası sahip olabilecek. Zurnazenler olarak farklı sert ağaçlardan tınılar bulmaya çalışırız. Hayatımda ilk defa mermer zurnadan ses çıkardım. Zurna, Orta Asya'dan 3 bin yıl önce çıkıp gelmiş bir enstrüman. Mermerin kullanımı da Romalılar döneminde biliniyor. O da aynı döneme tekabül ediyor. Bu bir buluşma oldu. 3 bin yıl öncesinin buluşması, feryadı diye düşünüyorum."

    Sponsor firma yetkilisi Kadir Sayın da mermerin sadece inşaat sektöründe değil hayatın farklı alanlarında karşılığının olduğunu göstermek üzere çeşitli enstrümanlar üzerinde düşündüklerini, mermer zurnanın hem görüntüsü hem sesiyle beklentilerini aştığını ifade etti.

    Ordulu klarnet yapım ustası, mermerden zurna yaptı #2

    Ordulu klarnet yapım ustası, mermerden zurna yaptı #3


    İlginizi Çekebilir

    Türkiye’deki aile yapısı araştırıldı
    Yaşam

    Türkiye’deki aile yapısı araştırıldı

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Gaziantep’te hırsız ile hırsızların karşılaşması kamerada
    3. Sayfa

    Gaziantep’te hırsız ile hırsızların karşılaşması kamerada

    Görüş Bildir