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    Ordu'nun Ünye ilçesini sel vurdu

    Ordu'nun Ünye ilçesinde öğleden sonra başlayan ve şiddetlenen yağmur sonrası sel meydana gelirken, birçok evi, araçları ve mahalleleri su bastı.
    • İHA
    • 09.08.2021 - 22:51
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    Ordu'nun Ünye ilçesini sel vurdu

    Ünye'de öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle iş yerlerini, evleri, cadde ve sokakları su bastı.

    Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana gelen su birikintisi nedeniyle taşkınlık yaşanırken, vatandaşlar yaşanılan afet nedeniyle kendilerini sokaklara attı.

    EVLER, CADDELER, SOKAKLAR, MAHALLELERİ SU BASTI

    İlçe genelinde yaşanılan afet sonrası çok sayıda evleri su bastı. Özellikle Fevzi Çakmak, Kaledere, Burunucu, Çömlekçi, Atatürk, Nuriye Mahallelerinde bulunan evleri su basarken, vatandaşlar kendi çabalarıyla tedbir aldı.

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    TABAKHANE DERESİ TAŞMAK ÜZERE

    İlçe merkezinden geçen Tabakhane Deresi’nin taşkın riskiyle karşı karşıya kalmasının ardından, teyakkuzda olan bütün ekipler harekete geçerek tedbir aldı.

    Yaşanılan afet nedeniyle ilçe genelinde jandarma, emniyet ve itfaiye tarafından bütün ekipler teyakkuza geçirildi.

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