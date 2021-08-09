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Ordu'nun Ünye ilçesini sel vurdu

Ordu'nun Ünye ilçesini sel vurdu

Ordu'nun Ünye ilçesinde öğleden sonra başlayan ve şiddetlenen yağmur sonrası sel meydana gelirken, birçok evi, araçları ve mahalleleri su bastı.