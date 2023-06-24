Ormanlara giriş yasağının ilk günü Yaz sıcaklarının başladığı İstanbul’da ormanlara giriş yasaklandı. Yasağın ilk gününde bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarına bırakarak, Belgrad Ormanı'na girdi. Ormanda mangal yakıp, piknik yapanlar dikkat çekti.

DHA

İstanbul Valiliği, yangınları önlemek amacıyla 15 Ekim tarihine kadar belirli alanlar dışında ormanlara girişi yasakladı.

Karara göre; piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik, spor, yürüyüş yapmak serbest…

Bu u alanlar dışındaki ormanlık alanlardaysa mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasak…

Belgrad Ormanı'na gidenler oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Belgrad Ormanı'nda yer alan tabiat parklarına giriş yapılabiliyor.

Yasağın ilk gününde bazı vatandaşlar, araçlarını yol kenarına bırakarak ormana girdi.

Ormanda mangal yakıp, piknik yapanlar ise dikkat çekti.

"Mangal yakmakla yangın çıkacağını düşünmüyorum"

Mangalıyla ormana gelen vatandaşlardan Musa Kök, “Yangını piknikçiler yapmıyor, belirli insanlar yapıyordur. Burada mangal yakmakla, bir yangın çıkacağını düşünmüyorum. Biz fırsat buldukça gelmeye çalışıyoruz. İnsan burada biraz enerjisini atıyor. Çocuklarla geliyoruz. Aslında hiçbir yerde yasak olmaması lazım. Herkesin gelmesi lazım, insanlar İstanbul'da zaten bunalıyor. Ormana gelip stres atmak istiyor.” dedi.

"Denetimleri olan yerlere geliyoruz"

Bir başka piknikçi ise şunları söyledi: