Ortaköy Kumpirciler Çarşısı'ndaki çökme anı

Araç trafiğine kapalı sokakta meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı çökme anı, bir kumpircinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Ortaköy'de, kumpircilerin bulunduğu sokakta dün akşam saatlerinde bir yol üzerinde çökme meydana gelmişti.

O sırada sokakta bulunan bir kadın ise göçük altında kalıp, bekçiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, çökmenin gerçekleştiği o anların ise kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde yolun çöktüğü anda bazı vatandaşların çukura düştüğü görüldü. Olayın ardından etraftaki vatandaşların çukurdaki insanları kurtarmaya çalışması da görüntülere yansıdı.

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