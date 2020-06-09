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    Ortaköy Kumpirciler Çarşısı'ndaki çökme anı

    Araç trafiğine kapalı sokakta meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı çökme anı, bir kumpircinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 09.06.2020 - 11:12
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    Ortaköy Kumpirciler Çarşısı'ndaki çökme anı

    İstanbul Ortaköy'de, kumpircilerin bulunduğu sokakta dün akşam saatlerinde bir yol üzerinde çökme meydana gelmişti.

    O sırada sokakta bulunan bir kadın ise göçük altında kalıp, bekçiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

    GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

    Yaşanan olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, çökmenin gerçekleştiği o anların ise kamera görüntüleri ortaya çıktı.

    Görüntülerde yolun çöktüğü anda bazı vatandaşların çukura düştüğü görüldü. Olayın ardından etraftaki vatandaşların çukurdaki insanları kurtarmaya çalışması da görüntülere yansıdı.

    Ortaköy Kumpirciler Çarşısı'ndaki çökme anı

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