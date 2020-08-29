Oruç Reis'e tacizde bulunmak isteyen Fransız ve Yunan gemileri kaçtı

Doğu Akdeniz'de Navtex ilan edilmesine rağmen uyarılara aldırış etmeyen Fransa ve Yunanistan Oruç Reis'e tacizde bulunmak isterken sıkıntı yaşadı.

Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.

Doğu Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmediğini belirten Türkiye'nin mücadelesine Yunanistan, başta Fransa olmak üzere AB'nin desteğini arkasına alarak Türkiye'ye Mavi Vatan'da kafa tutar hale geldi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Libya’da attığı haklı ve kararlı adımlar sonrası bölgede gerilimi artırmak isteyen Fransa, Türkiye'nin ilan ettiği Navtex bölgesine Fransız fırkateyni gönderdi.

YUNAN GEMİSİ HASAR GÖRMÜŞTÜ

Fransa’yla birlikte Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) de, bölgeye savaş uçaklarını sevk etmişti. Türkiye’nin bütün uyarılarına rağmen Türk savaş gemilerinin eşliğinde sismik aramalar yapan Oruç Reis gemimize ani manevra yaparak tacizde bulunmak isteyen Yunanistan'a ait Limnos isimli fırkateyne, Kemal Reis adlı firkateynimiz müdahale etmişti. Yunan gemisi hasar görerek 'tersanelik' olurken, aynı günlerde bir başka olayın daha yaşandığı ortaya çıktı.

AYNI GÜN FRANSIZ FIRKATEYNİ KAÇTI

Fransız ve BAE medyasında yer alan haberlere göre, bölgede bulunan Fransız fırkateyni telsiz konuşmasında Yunan yetkililere "Gemimizin bütün dijital göstergeleri kilitlendi. Navigasyonumuz çalışmıyor. Silah sistemlerimiz ‘off’ konumuna düştü" diye mesaj iletmeye çalıştı.

Fransız gemisi “Üzerimizde tanımlayamadığımız yüzlerce cisim uçuyor. Bunların ne olduğunu anlayamıyoruz. Bütün sistemimizi kilitledi. Geminin bütün dijital sistemi kontrolümüzden çıktı. Bize kılavuz gönderin” diyerek yardım çağrısında bulunmak istedi. Ancak Fransız gemisinin bu yardım isteğinin Yunan Sahil Komutanlığına ulaştıramadığı ortaya çıktı. Bir süre bekleyen Fransız fırkateyni yardım gelmeyeceğini anlayınca bölgeden kaçmak zorunda kaldı.

ABD GEMİSİ GİRİT'E GELDİ

Bu olaydan sonra “yüzen üs” adı verilen ABD’nin takip ve gözlem gemisi “acil koduyla” Girit’e geldi. ABD’den yapılan açıklamaya göre söz konusu gemi, bölgedeki faaliyetleri gözlemleyecek, Türkiye’nin nasıl bir sistem kullandığını çözmeye çalışacak.