Osmaniye'de depremzede esnaf, konteyner çarşılarına yerleşti Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de esnaf için yapılan konteyner çarşıdaki 102 iş yeri, hak sahiplerine teslim edildi.

AA & Ensonhaber

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Osmaniye'de, yaşanan olumsuz etkileri hafifletmek ve esnafa destek olmak amacıyla inşa edilen konteyner çarşıdaki 102 iş yeri, hak sahiplerine teslim edildi.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Erdinç Yılmaz, yapımı tamamlanan Cebelibereket Konteyner Çarşı'yı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Dükkanlara yerleşen esnafla sohbet eden Yılmaz, konteyner çarşıda 104 dükkanın bulunduğunu belirtti.

102 dükkan, sahiplerine teslim edildi

Bu dükkanlardan 102'sinin hak sahiplerine teslim edildiğini kaydeden Yılmaz,

En büyük konteyner çarşımız burası. Büyük bir hizmet tamamlandı ve kıymetli hemşehrilerimizin hizmetine sunuldu. 102 hemşehrimize anahtar teslimi yapıldı. İnşallah burası tamamen faaliyete geçtiğinde çok canlı bir çarşı olacak. Yapılan konteyner çarşılar içinde en güzellerinden biri oldu. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

ifadesini kullandı.

Esnafların kısa sürede normal hayata dönmeleri sağlandı

Depremin ardından kentte hızla devreye alınan konteyner çarşı, bölgedeki esnafın ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Teslim edilen iş yerleri, depremden etkilenen esnafın mağduriyetini en aza indirme ve iş yaşamlarını normale döndürme çabalarının bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

Yerel yönetim, iş birliği içinde hareket ederek, konteyner çarşı projesini hayata geçirirken, bu girişimle bölgedeki ekonomik canlılığın desteklenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. İş yerlerinin hak sahiplerine teslim edilmesiyle birlikte, bölgedeki esnafın güçlenmesi ve normalleşme sürecine daha etkin bir şekilde katılımı hedefleniyor.

Bu çaba, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına atılan olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir. Yerel halkın ve esnafın, bu tür desteklerle birlikte hayatlarını normale döndürme sürecine daha umutlu bir bakış açısıyla devam etmeleri bekleniyor.