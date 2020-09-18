Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 4 kişi gözaltına alındı.
- AA
- 18.09.2020 - 03:06
Osmaniye'de polis ekipleri yürüttükleri çalışma kapsamında, uyuşturucu satıcılarını tespit ettiler.
Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, asayiş büro ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda M.Ç.S, A.G, K.G. ve H.A. gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin oturdukları yerlerde yapılan aramada 14 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 4 gram sentetik esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 15 fişek, 2 tüfek ve tüfeğe ait 7 adet fişek, 7 bin 500 lira,1 altın kolye, 1altın bilezik, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanmak için aparatlar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi.