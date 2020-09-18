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    Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

    Kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 4 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 18.09.2020 - 03:06
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    Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

    Osmaniye'de polis ekipleri yürüttükleri çalışma kapsamında, uyuşturucu satıcılarını tespit ettiler.

    Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, asayiş büro ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda M.Ç.S, A.G, K.G. ve H.A. gözaltına alındı.

    ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelilerin oturdukları yerlerde yapılan aramada 14 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 4 gram sentetik esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 15 fişek, 2 tüfek ve tüfeğe ait 7 adet fişek, 7 bin 500 lira,1 altın kolye, 1altın bilezik, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanmak için aparatlar ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi.

    Osmaniye de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı #1

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