Osmaniye'deki 122 yıllık tarihi Yediocak İlkokulu depremde hasar gördü Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olan Osmaniye'de, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de mezun olduğu 122 yıllık Yediocak İlkokulu hasar aldı. Okul, tarihi yapısına uygun restore edilecek.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin vurduğu Osmaniye'de 7 Ocak Mahallesi'ndeki kentin en eski okullarından Yediocak İlkokulu'nun giriş katında hasar oluştu.

Eğitimin sürdüğü okuldaki öğrenciler, Mithatpaşa İlkokulu'na nakledildi.

Okulun girişine ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Tescilli kültür varlığıdır. İzinsiz müdahale edilemez' tabelası asıldı.

Okulla ilgili nihai kararın, yapılacak kontrollerin ardından verileceği kaydedildi.

"Tarihi dokusuna uygun restore edilecek"

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Yediocak İlkokulu'nun kentin sembol ve en eski binalarından biri olduğunu kaydederken, şu ifadeleri kullandı:

Okulumuz 6 Şubat günü yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki depremde maalesef ağır hasar aldı. Bu ağır hasar sonucu şu anda kullanılamaz bir vaziyette. Burada eğitim öğretim gören öğrencilerimizi başka bir okulumuzun bünyesine taşıdık ve orada devam ediyorlar. Tarihi dokuya, aynı kültüre sadık kalarak okulumuzu tekrar restore edip, şehrimizin hizmetine en kısa sürede sunmak istiyoruz.



Tabi bu biraz zaman alacak bilindiği üzere depremin etkileri, artçı depremler halen devam ediyor. Bunlar bittikten sonra restorasyon planlamalarımız yapılacak, bu konuda da Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzle görüşme halindeyiz. Restorasyon planları yapılacak ve tarihi dokusuna uygun bir şekilde tekrar restore ederek şehrimizin hizmetine sunacağız.

"Deprem eski yeni dinlemiyor"

Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, şöyle devam etti:

Binamız zaten Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz tarafından tescillenmişti. Korunması gereken bir kültür varlığı. Bu kültür varlığının aynı hassasiyetle korunması gerekiyor. Tabi deprem eski yeni dinlemiyor. Çok büyük bir felaketti. Bu felaket sonucunda ağır hasar aldı.

Okulda 1465 ilkokul ve 170 ana sınıfı öğrenci mevcudunun olduğunu belirten Aydın Albak, bu öğrencilerin, kendi okulları restore edilene kadar, Mithatpaşa İlkokulu'nda eğitim öğretimlerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.