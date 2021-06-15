Osmaniyeli esnaf, 30 yıldır yemek ısmarlıyor

Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan 60 yaşındaki esnaf, 30 yıldan bu yana tek başına yemek yiyememe huyu yüzünden karşılaştığı herkese yemek ısmarlıyor, bazen de hesap ödüyor.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan 60 yaşındaki Rahmi Şişik’in, ilginç özelliği duyanları şaşırtıyor.

Esnaf olarak bulunduğu sokakta genelde yemeğini lokantalardan yiyen Rahmi Şişik, yemek yiyeceği esnada önüne kim çıkarsa ona da ısmarlıyor.

Rahmi Şişik’in iş yerinin bulunduğu caddede bulunan lokanta ve kebap salonu esnaf da Şişik’in bu alışkanlığını doğruluyor.

“TEK BAŞIMA YEMEK YERKEN RAHATSIZ OLUYORUM”

30 yıldır bu huyunun değişmediğini belirten Rahmi Şişik, “Tek başıma yemek yiyemiyorum. Genelde maddi durumu zayıf insanları seçiyorum ama önüme kim çıkarsa yemek ısmarlıyorum. Eskiden maddi durumum daha iyiydi. O zaman çok daha fazla insana yemek ısmarlıyordum. Ben tek başıma yemek yerken rahatsız oluyorum. Durumu iyi olmayan insanları düşünüyorum. Bu alışkanlığım ise hala devam ediyor. Benim babam da aynen benim gibiydi. Ben babamın alışkanlığını devam ettiriyorum.” dedi.

“BAZEN TÜM MÜŞTERİLERİN HESABINI ÖDER”

25 yıldır Rahmi Şişik’i tanıdığını belirten Mustafa Avan ise “Gelene geçene, fakire fukaraya hep yardım ettiğine şahidim. Önüne gelene yemek ısmarlar.” dedi.

Kebap salonu işleten esnaf Nurullah Usta da, “20 yıldır burada kebap salonum var. Rahmi ağabeyi uzun yıllardır tanırım. Hep benim lokantama gelir. Şu ana kadar çok kişiye yemek ısmarladığına şahit oldum. Bazen içeride bulunan tüm müşterilerin hesabını öder.” şeklinde konuştu.