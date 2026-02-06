Abone ol: Google News

ÖSYM sınav takvimi 2026: Üniversite sınavları ne zaman? TYT, AYT, YDT sınav tarihleri…

Üniversiteye girmeyi hedefleyen adaylar için başvuru süreci başladı. Peki YKS hangi tarihte? Üniversite sınavları ne zaman yapılacak? İşte TYT, AYT, YDT sınav tarihleri…

Yayınlama Tarihi: 06.02.2026 13:24
  • Üniversite hayali kuran öğrenciler için 2026 YKS başvuru süreci başladı.
  • TYT, 20 Haziran 2026'da; AYT ve YDT ise 21 Haziran 2026'da yapılacak.
  • Sonuçlar, 22 Temmuz 2026'da açıklanacak.

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci için 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süreci resmen başladı.

ÖSYM’nin açıkladığı başvuru takvimiyle birlikte adaylar, geleceklerini şekillendirecek sınav maratonunun ilk adımını atmaya başladı.

Öğrenciler, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabiliyor.

Başvurularını yapan öğrencilerin gözler şimdi sınav tarihlerine çevrildi.

Peki, YKS ne zaman yapılacak? İşte TYT, AYT, YDT sınav tarihleri...

2026 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 YKS oturumları, Haziran ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilecek. Üç farklı oturum halinde düzenlenecek sınavların takvimi ise şu şekilde açıklandı:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026

Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav heyecanının ardından başlayacak olan meraklı bekleyiş, Temmuz ayında sona erecek. ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre, 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

