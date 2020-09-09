Malatya’da çekimleri devam eden Zalo filminin setinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Halil Kumova, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde çekimleri devam eden ‘Zalo’ adlı sinema filminde rol alan 64 yaşındaki usta oyuncu Halil Kumova, setteyken aniden rahatsızlandı.

Set görevlileri tarafından hemen Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kumova’nın kalbi durunca hemen müdahale edildi.

Kalbi tekrar çalıştırılan usta oyuncu yoğun bakıma alındı ancak burada da tekrar kalbi durunca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KORONA TESTİ İÇİN ÖRNEK ALINDI

İlk tetkiklerde zatürreye bağlı solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirlenen Kumova’dan, koronavirüs testi için örnek alındığı da öğrenildi.

23 Mart 1956’da Bursa’da doğan Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova, uzun süre Bursa Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul’a yerleşti. Bu tarihten itibaren film ve dizilerde oynayan Kumova, şimdiye kadar 100’e yakın film ve dizide rol aldı.

Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti VİDEO