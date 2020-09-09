Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a açtığı dava sonuçlandı mı? Deniz Bulutsuz kaç yıl ile yargılanacak?

Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a açtığı dava sonuçlandı mı? Deniz Bulutsuz kaç yıl ile yargılanacak?

Deniz Bulutsuz'u darbettiği gerekçesiyle 13,5 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ozan Güven'in, Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi olduğu dosyanın iddianamesi hazırlandı. Deniz Bulutsuz kaç yılla yargılanacak?

Oyuncu Ozan Güven'in, eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13,5 yıla kadar hapsi istenmişti.

Deniz Bulutsuz'un kendisine dava açması üzerine, Deniz Bulutsuz'a dava açan Ozan Güven'in şikayet dosyası ile ilgili iddianame oluşturuldu.

Peki, Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi olduğu dosya üzerine hazırlanan iddianamede hangi bilgiler yer aldı? Deniz Bulutsuz, iddianame üzerine kaç yıl hapis cezası ile yargılanacak? İşte detaylar...

OZAN GÜVEN'İN DENİZ BULUTSUZ'U ŞİKAYET ETTİĞİ DOSYANIN İDDİANAMESİ

Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Güven hakkında ‘hakaret’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

OZAN GÜVEN İLE DENİZ BULUTSUZ UZLAŞTI MI?

Oyuncu Ozan Güven ise Deniz Bulutsuz ile tartıştıkları esnada Deniz Bulutsuz’un kendisinin koluna ve yüzüne vurduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, eylemin ‘basit yaralama’ kapsamında kalması nedeniyle dosyanın uzlaştırma büroya gönderilmesine karar vermiş ancak uzlaşma sağlanamamıştı.

SAVCILIK, OZAN GÜVEN'İN ŞİKAYETİ İLE İLGİLİ HANGİ KARARA VARDI?

Uzlaşma sağlanamamasının ardından savcılıkça Deniz Bulutsuz hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan doktor raporunda Ozan Güven’in basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı kaydedildi.

DENİZ BULUTSUZ'UN DOSYASI GÖNDERİLDİ Mİ?

Deniz Bulutsuz’un ‘basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilen iddianame, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.