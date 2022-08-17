Özel halk otobüsü şoföründen İmamoğlu’na tepki: Bir gömlek giymek ile bu işler olmaz

Özel halk otobüsü şoföründen İmamoğlu’na tepki: Bir gömlek giymek ile bu işler olmaz

Şoförler arasında gelenek haline gelen uygulamadan yararlanmak için şoför kartını İETT şoförüne gösteren Koray Kabak otobüsten indirildi. Olayın ardından Karabak, çifte standart uygulandığını söyledi.

Beyaz plakalı özel halk otobüsleri, İETT çatısı altında birleştirildi.

Kararın ardından özel halk otobüsü çalışanlarının İETT otobüslerine ücretsiz binemediği öne sürüldü.

45 yaşındaki Koray Kabak, 4 yıldır kadrosuz olarak özel halk otobüsü şoförlüğü yapıyor.

İETT otobüsünden indirildi

İddiaya göre, dün Pendik'te İETT otobüsüne binen Karabak, şoför kartını göstererek geçmek istedi.

İETT şoförü tarafından geri çağırılan Karabak, otobüsten indirildi. Olayın ardından öfkelenen mağdur şoför, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslendi.

Çifte standart uygulandığını iddia etti

İHA'nın aktarımına göre; kadroda çalışan (siyah plakalı otobüs) İETT şoförleri ve ailelerine belediye tarafından bakiye dolumu yapıldığını iddia ederek çifte standart uygulandığını belirtti.

"Siyah plakalı arabalar bizi almıyor"

Konu hakkında konuşan özel halk otobüsü şoförü Koray Karabak, “2018 yılından beri özel halk otobüsü şoförlüğü yapıyorum. Bir çifte standartlık var. Son zamanlarda şu elimde gördüğünüz kart benim sertifikam. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 26 Şubat 2020’de verdi. Ben beyaz plakalı araç kullanıyorum. Devlete ait. İETT’nin arabası siyah plaka. Siyah plakalı arabalar bizi almıyor. Diyor ki ‘Kontör bas’ biz buna kontör yükleyemiyoruz. Onların eşlerinin, çocuklarının, kendilerininkine kadrolu olduğu için İBB kontör yüklüyor. Onlar beyaz arabaya bindiği zaman metroya bindiği zaman, vapura bindiği zaman kart okutuyor. Bizim böyle bir sistemimiz yok.

Bugün Pendik Peronlardan saat 14.10’da kalkan, Sabiha Gökçen seferini yapan şoför Kaynarca durağına geldi. Ben araca yöneldim, bindim. ‘Selamünaleyküm kaptan, kolay gelsin’ dedim. Kartımı gösterdim. Arkaya doğru ilerledim. Beni geri çağırdı. ‘O nedir’ dedi. ‘Sizce ne olabilir’ dedim. ‘Ben ne bileyim’ dedi. Ben ‘özel halk otobüsü şoförüyüm’ dedim. Dedi ki ‘Sen kartını okut.’ Kartımı okuttum. Kontör olmadığını bildiğim halde adım, soyadım özel halk otobüsü şoförü olduğum orada çıkıyor. Dedi ki ‘Arabadan aşağı in’ dedim ki ‘Abi işe geç kalıyorum. Havalimanında yükleyeyim kontör’ dedim. ‘Olmaz aşağı in, geçersiz’ dedi. ‘Bak aynı meslektaşız, yaptığın yanlış’ dedim. Ben mağdur oldum” dedi.

"Bir gömlek giymek ile bot giymekle bu işler olmaz"

Karabak, “Ben Ekrem İmamoğlu’na buradan sesleniyorum. Bir gömlek giymek ile bot giymekle bu işler olmaz. İmamoğlu’nun iyi bir şey yapmasını da isterim. Kadrolular çoluğu çocuğu arabaya biniyor. Biz beyaz plakada çalışıyoruz. 300, 500 kişiyi akşama kadar taşıyorum. Büyükşehir’den aldığım bu kartta İETT yazıyor. Barkodu var. Eğitime girdim aldım. Ben arabaya binemiyorum. Burada çifte standart var. Bu çifte standart giderilsin. Bunu istiyorum.

AK Parti döneminde girdiğim için bu bir gelenek. O zaman sertifikalar bu renk değildi. Yeşildi, yine selam veriyorduk. Arabalara biniyorduk. ‘Selamünaleyküm, kolay gelsin diyorduk’ Zaten beyaz gömlek, mavi gömlek şoför biliyor. Ama bu son zamanlara doğru benim beşinci sefer arabadan atılışım. 3 ay önce 500 T hattından da atıldım. Ben buna 100 lira, 200 lira da yüklerim. Mevzu o değil, mevzu çifte standartlık. Bir adalet varsa burada, siyah plaka İETT’nin kendi arabası şoförlere kontör yüklüyorsa, beyaz plakalara, özel halk otobüsünde bize de yüklesinler. Burada çifte standart var. Ben bunun giderilmesini istiyorum” diye konuştu.