Özel Harekatçılar, operasyonlara sanal ortamda hazırlanıyor

Terörle mücadelede ön saflarda yer alan Özel Harekat ekipleri, çatışma şartlarını sanal ortamda tecrübe ediyor.

Özel Harekat Başkanlığı, personeline sanal ortamda taktik eğitim veriyor.

Ankara'da başkanlık bünyesinde kurulan ve dün açılışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan Sanal Taktik Eğitim Merkezi’nde, Özel Harekat polisleri, uçak kaçırmadan metro ve rafineri baskınlarına kadar sonsuz senaryo kullanılan bir eğitim programına tabi tutuluyor.

Özel Harekat Başkanlığı, Sanal Taktik Eğitim Merkezi'nin kapılarını basın mensuplarına açtı.

Sanal Taktik Eğitim Merkezi kapılarını açtı FOTO GALERİ

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ

Yaklaşık 500 metrekarelik kapalı bir alanda bilgisayar kontrollü giyilebilir teknoloji kullanılan eğitim merkezinde, Özel Harekat polisleri basın mensupları için sanal operasyon gerçekleştirdi.

Özel Harekat, çatışma şartlarına sanal ortamda hazırlanıyor VİDEO

AKSİYON VEREN YAPAY ZEKA KULLANIYORLAR

Senaryo gereği bir binaya operasyon düzenleyen ekipler, içerde terörist gibi davranan meslektaşları ile çatışmaya girerek tek tek etkisiz hale getirdi.

Kullanılan teknoloji ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi veren Komiser Hulusi Demir, eğitime katılan personele yönelik aksiyon veren bir yapay zeka kullandıklarını anlattı.

ÖNCEDEN GÖRÜLMEYEN OPERASYON TECRÜBE EDİLİYOR

Özel kameralar ile çekilen her ortamın eğitimde kullanılabildiğini ifade eden Demir, böylece personelin önceden gidip görmediği bir binadaki operasyonu tecrübe edebildiğini söyledi

Demir, eğitimde senaryo sınırının olmadığının altını çizerek, "Hedef ve personel hareketli. Onun ötesinde hedeften aksiyon alabileceğim bir olayı gerçek hayatta simüle etmem mümkün değil. Biz burada bunu yaşatabiliyoruz.

Teröristleri öyle yerleştiriyoruz ki operasyon bittikten sonra eğitime katılan arkadaşlarımız bile 'ben burada terörist olabileceğini düşünemezdim' diyor. Biz bu eğitimler sayesinde farkındalık sağlamış oluyoruz." diye konuştu.

MADDİ TASARRUF SAĞLANIYOR

Türkiye genelinde görev yapan Özel Harekat polislerinin belli dönemlerde hizmet içi eğitime tabi tutulduğunu, diğer eğitimlerin yanı sıra, bu eğitimden de geçtiğini belirten Demir, söz konusu uygulama sayesinde maddi tasarruf sağlandığını da sözlerine ekledi.