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    Özge Ulusoy’un babası trafik kazasında hayatını kaybetti

    Oyuncu ve manken Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy, Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
    • 05.12.2022 - 02:01
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 02:45
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    Özge Ulusoy’un babası trafik kazasında hayatını kaybetti

    Ankara'da saat 15.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya İlçesi, Turan Güneş Bulvarı'nda, Elif N. idaresindeki 06 DV 2053 plakalı otomobil, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy’a çarptı.

    Özge Ulusoy'un babası hastanede yaşamını yitirdi

    İHA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye savrulan Ulusoy, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ulusoy akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

    Ulusoy’un cenazesi yarın saat 11.00’de Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevinde düzenlenecek olan töreninin ardından İstanbul’da toprağa verilecek. Elif N.’nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Özge Ulusoy’un babası trafik kazasında hayatını kaybetti - Video

    Özge Ulusoy’un babası trafik kazasında hayatını kaybetti #1

    Özge Ulusoy’un babası trafik kazasında hayatını kaybetti #2


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