Pegasus bilet fiyatlarında 2.000 TL’lik dev indirim: Kaçıran yandı

İş Bankası, seyahat planlayanlara cazip bir fırsat sunuyor.

Bankanın duyurduğu yeni kampanya ile Pegasus uçak biletlerinde 2.000 TL’ye varan indirim yapılacak.

Ay sonuna kadar geçerli kampanyadan yararlanmak isteyenler, İşCep uygulaması üzerinden “Müşteri Olmak İstiyorum” seçeneğiyle İş Bankası müşterisi olup kredi kartı başvurusu yapabilecek.

İndirim, Pegasus’un mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden 15 Ekim 2025’e kadar gerçekleştirilecek bilet alımlarında geçerli olacak.

SON TARİH 30 EYLÜL!

1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında İşCep uygulaması üzerinden “Müşteri Olmak İstiyorum” özelliğini kullanarak PEGASUS kodu ile müşteri olanlar, Pegasus uçak biletlerinde 2.000 TL’ye kadar indirim kazanacak.

Kampanya kapsamında alınan biletlerin indirimleri, işlem tarihine göre 3 iş günü içinde kredi kartlarına yansıtılacak. Ancak her müşteri yalnızca bir kez indirim hakkı elde edebilecek.

Maximum Genç Kredi Kartları ile 1.000 TL’ye kadar, diğer kartlarla ise 2.000 TL’ye kadar indirim yapılacak.

