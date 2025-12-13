Muğla'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü can verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muğla'da Menteşe Sanayi Kavşağı'nd, 48 ATH 517 plakalı motosiklet, önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Şevki Sinan Can ağır şekilde yaralandı.

AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı motosiklet sürücüsünü hayata döndürmek için uzun süre kalp masajı yaparak çaba gösterdi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Şevki Sinan Can, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ancak, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı Şevki Sinan Can kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Ekipler, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere olayla ilgili soruşturma başlattı.