Pegasus bilet fiyatlarını 9 euroya indirdi: İşte gidilecek ülkeler

Pegasus Hava Yolları, yurt dışı seyahatleri kapsayan indirimli bilet kampanyasının detaylarını paylaştı.

Kampanya kapsamında satışlar 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 09.15 itibarıyla başladı. Yolcular, 30 Ocak 2026 saat 23.59’a kadar kampanyadan faydalanabilecek.

Kampanya ile sunulan 9 eurodan başlayan yurt dışı biletler, 16 Şubat 2026 ile 30 Nisan 2026 tarihleri arasındaki belirli seferlerde geçerli olacak.

Uçuşlar, Türkiye yerel saatine göre 16 Şubat 2026 saat 00.01’den itibaren başlayıp 30 Nisan 2026 saat 23.59’a kadar yapılacak seferleri kapsıyor.

GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

Pegasus Hava Yolları’nın duyurduğu indirimli bilet kampanyası, yalnızca belirlenen yurt dışı destinasyonlarında geçerli olacak. Kampanya kapsamında satışa sunulan biletler, Light Paket seçeneğiyle sınırlı tutulurken toplam koltuk sayısının 100 bin ile sınırlandırıldığı açıklandı.

Light Paket ile bilet alan yolcular, ihtiyaçlarına göre ek hizmet satın alma imkanına da sahip olacak. Bu kapsamda ek kabin bagajı 5 euro, 12 kilogramlık uçak altı bagajı ise 5 euro karşılığında bilete eklenebiliyor.

Ayrıca yolcular 10 euro fark ödeyerek Süper Eko paket seçeneğine geçiş yapabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların BolBol üyesi olması gerekirken, bilet satışlarının flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

