Pegasus ve AJet’te yeni dönem başladı: Bugünden itibaren ücretsiz

Pegasus ve AJet, iç hat uçuşlarında yolcuların sağlığını ve konforunu artırmak amacıyla yeni bir uygulama başlattı.

Uygulama kapsamında, her uçak seferinde yolcu başına 1,5 litrelik su şişeleri uçaklara yüklenecek ve bardakla ikram edilecek.

Kapalı şişe almak isteyen yolcular için ise su satışına devam edilecek.

Uygulama bugün itibarıyla hayata geçti.

SAĞLIK RİSKİNİ AZALTACAK, MEMNUNİYETİ ARTIRACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, uçaklarda suyun ücretli olmasının bazı tıbbi riskler doğurabileceğine dikkat çekmişti.

Bakan Uraloğlu, uzun beklemelerde ve yetersiz havalandırma koşullarında susuz kalmanın baş ağrısı, konsantrasyon kaybı hatta acil tıbbi durumlara yol açabileceğini belirtmişti.

Bakan, yeni uygulamanın hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedeflediğini ifade etti.