Pegasus’tan 9 euroya yurt dışı bileti: BUGÜN SON!

Pegasus Hava Yolları, yurt dışı seyahati planlayan yolcular için dikkat çeken bir kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında BolBollulara özel, Avrupa’nın çeşitli noktalarına uçuşlar 9 Euro’dan başlayan fiyatlar ve vergiler dahil olarak sunuluyor.

Pegasus’un duyurusuna göre, kampanya 23-24 Eylül 2025 tarihlerinde geçerli olacak bilet alımlarını kapsıyor.

Uçuşlar ise 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve belirtilen yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri için geçerli olacak.

SINIRLI SAYIDA KOLTUK

23-24 Eylül 2025 tarihlerinde kampanyaya uygun hatlarda satışa sunulan 200 bin koltuk, Light Paket bilet sahipleri için ekstra imkanlar sağlıyor.

Bu fırsat kapsamında, yolcular 5 Euro ek ücret karşılığında kabin bagajı ve 5 Euro ek ücretle 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı kazanabiliyor. Böylece toplam 10 Euro fark ödeyerek Light Paket biletlerini Süper Eko Pakete yükseltebiliyor

Yolcular, kampanya kapsamında hem uygun fiyatlı hem de esnek bagaj hakkı ile Avrupa uçuşlarını planlayabilecek.

Kampanyanın detayları için tıklayınız.