Çorum'da haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı 80 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 23:36
  • 80 yaşındaki Hafize Zeybek, Çorum Sungurlu'daki evinde ölü bulundu.
  • Yakınları haber alamayınca 112'yi aradı, ekipler çilingir yardımıyla eve girdi.
  • Zeybek'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Çorum'da Sungurlu ilçesi Fatih Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hafize Zeybek’ten (80) bir süredir haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YAŞLI KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından içeri giren ekipler, Hafize Zeybek’in cansız bedenini buldu.

Yaşlı kadının cansız bedeni, ekiplerin incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, bir süre önce komşularının Zeybek için evinin önüne yumurta bıraktıkları ve yumurtaların aynı yerinde durduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

