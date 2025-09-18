Pegasus’tan dev kampanya: Yurt dışı biletleri 1 euro…

Pegasus Hava Yolları, yolcularına büyük bir sürpriz yaptı.
Şirket, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Mısır’ın turistik şehirleri Luksor ve Marsa Alam’a yeni uçuşlar başlatıyor.
Açılışa özel düzenlenen kampanya kapsamında, biletler 1 Euro + vergiler karşılığında satışa sunuldu.
Kampanya detayları şöyle:
- Biletleme Tarihi: 18 – 19 Eylül 2025
- Uçuş Tarihleri: 6 Kasım 2025 – 27 Mart 2026
Pegasus’un duyurusunda, Mısır’ın eşsiz güzelliklerine dikkat çekildi. Açıklamada, “Luksor’da antik tapınakların ihtişamına kapılıp, Marsa Alam’ın turkuaz denizlerinde mercan resiflerine dalacağın bir deneyim seni bekliyor” ifadelerine yer verildi.