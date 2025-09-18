Abone ol: Google News

Pegasus’tan dev kampanya: Yurt dışı biletleri 1 euro…

Pegasus, yurt dışı seyahat planlayanlara özel yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Mısır’ın iki noktasına uçuş biletleri 1 euro + vergilerle satışa sunulacak.

Yayınlama Tarihi: 18.09.2025 16:09
Pegasus Hava Yolları, yolcularına büyük bir sürpriz yaptı.

Şirket, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Mısır’ın turistik şehirleri Luksor ve Marsa Alam’a yeni uçuşlar başlatıyor.

Açılışa özel düzenlenen kampanya kapsamında, biletler 1 Euro + vergiler karşılığında satışa sunuldu.

Kampanya detayları şöyle:

  • Biletleme Tarihi: 18 – 19 Eylül 2025
  • Uçuş Tarihleri: 6 Kasım 2025 – 27 Mart 2026

Pegasus’un duyurusunda, Mısır’ın eşsiz güzelliklerine dikkat çekildi. Açıklamada, “Luksor’da antik tapınakların ihtişamına kapılıp, Marsa Alam’ın turkuaz denizlerinde mercan resiflerine dalacağın bir deneyim seni bekliyor” ifadelerine yer verildi.

