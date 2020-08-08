Pençe-Kaplan operasyonunda 1 asker şehit

Pençe-Kaplan Operasyonu'nun yürütüldüğü Kuzey Irak'ta, girilen silahlı çatışmada P.Uzm.Çvş. Süleyman Ural şehit oldu.

Samsun Valiliği yaptığı açıklamada, “İlimiz Vezirköprü ilçe nüfusuna kayıtlı Arslan-Arife oğlu Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural, Kuzey Irak’ta icra edilmekte olan Pençe-Kaplan Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü ile girilen çatışma sonucu şehit olmuştur. Kahraman Samsunlu şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

SAMSUN'DAKİ BABA EVİNDE YAS

Şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın acı haberi Vezirköprü ilçesine bağlı Çekalan Mahallesi'nde ailesine yetkililerce verildi. Acı haberi alan aile alınca gözyaşlarına boğuldu. Ailenin evinin önünde ambulans hazır bekletilirken, yakınları ve komşuları taziye için Türk bayrağı asılan eve akın etti.

Bu gece askeri uçakla Samsun'a getirilecek olan şehit Ural'ın naaşı, yarın Vezirköprü ilçesinde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.