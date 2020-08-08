Dolar
7.2907
0.859%
Euro
8.5326
-0.9265%
Altın
2035.04
-1.3663%
Borsa
1060.59
2.5319%
G. Altın
477.149
-0.4753%
Bitcoin
84407.38
-1.3494%
25ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 25 C

    Pençe-Kaplan operasyonunda 1 asker şehit

    Pençe-Kaplan Operasyonu'nun yürütüldüğü Kuzey Irak'ta, girilen silahlı çatışmada P.Uzm.Çvş. Süleyman Ural şehit oldu.
    • İHA
    • 08.08.2020 - 22:37
    • Güncelleme : 08.08.2020 - 22:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Pençe-Kaplan operasyonunda 1 asker şehit

    Samsun Valiliği yaptığı açıklamada, “İlimiz Vezirköprü ilçe nüfusuna kayıtlı Arslan-Arife oğlu Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural, Kuzey Irak’ta icra edilmekte olan Pençe-Kaplan Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü ile girilen çatışma sonucu şehit olmuştur. Kahraman Samsunlu şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

    Pençe-Kaplan operasyonunda 1 asker şehit #1

    SAMSUN'DAKİ BABA EVİNDE YAS

    Şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın acı haberi Vezirköprü ilçesine bağlı Çekalan Mahallesi'nde ailesine yetkililerce verildi. Acı haberi alan aile alınca gözyaşlarına boğuldu. Ailenin evinin önünde ambulans hazır bekletilirken, yakınları ve komşuları taziye için Türk bayrağı asılan eve akın etti.

    Bu gece askeri uçakla Samsun'a getirilecek olan şehit Ural'ın naaşı, yarın Vezirköprü ilçesinde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

    Pençe-Kaplan operasyonunda 1 asker şehit #2

    Görüş Bildir