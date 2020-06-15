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    Pençe-Kartal Operasyonu'ndan ilk görüntüler

    Pençe-Kartal Operasyonu'ndan ilk görüntüler

    Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri, başarılı operasyonlarla yerle bir edildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2020 - 09:42
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    Pençe-Kartal Operasyonu'ndan ilk görüntüler

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

    Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölücü terör örgütü PKK'ya karşı gece vakti Pençe-Kartal Operasyonu'nu başlattı.

    TSK'ya ait savaş uçakları, Kandil ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini gece boyunca vurdu. Operasyon sonrası MSB'den yapılan açıklamada 81 hedefin imha edildiği duyuruldu.

    OPERASYONUN İLK GÖRÜNTÜLERİ

    Bakanlık, ani hava harekatıyla terör yuvalarının yerle bir edildiği operasyondan ilk görüntüleri, Twitter hesabından paylaştı.

    Pençe-Kartal Operasyonu'ndan ilk görüntüler VİDEO



    HEDEFLERE TAM İSABET

    Operasyona, savaş uçaklarının yanı sıra, İHA'lar da katıldı. Belirlenen terör hedefleri tam isabetle vuruldu.

    Harekatı başarıyla icra eden hava unsurları, güvenli bir şekilde üslerine döndü.

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