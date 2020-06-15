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- Pençe-Kartal Operasyonu'ndan ilk görüntüler
Pençe-Kartal Operasyonu'ndan ilk görüntüler
- Haber Merkezi
- 15.06.2020 - 09:42
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.
Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölücü terör örgütü PKK'ya karşı gece vakti Pençe-Kartal Operasyonu'nu başlattı.
TSK'ya ait savaş uçakları, Kandil ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini gece boyunca vurdu. Operasyon sonrası MSB'den yapılan açıklamada 81 hedefin imha edildiği duyuruldu.
OPERASYONUN İLK GÖRÜNTÜLERİ
Bakanlık, ani hava harekatıyla terör yuvalarının yerle bir edildiği operasyondan ilk görüntüleri, Twitter hesabından paylaştı.
Pençe-Kartal Operasyonu'ndan ilk görüntüler VİDEO
HEDEFLERE TAM İSABET
Operasyona, savaş uçaklarının yanı sıra, İHA'lar da katıldı. Belirlenen terör hedefleri tam isabetle vuruldu.
Harekatı başarıyla icra eden hava unsurları, güvenli bir şekilde üslerine döndü.