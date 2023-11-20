Pençe-Kilit bölgesinde 5 terörist daha öldürüldü

AA & Ensonhaber

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, nokta operasyonlarla örgüte darbe üstüne darbe vuruyor.



Teröristlerle mücadele sürerken Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı bir haber geldi.

1 askerimiz şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı, bölgede bölücü terör örgütü mensuplarıyla ile çatışmaya girildiğini açıkladı. Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki çatışmada Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin şehit olduğu belirtildi.

Devam eden çatışmalarda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

5 terörist daha öldürüldü

MSB’den yapılan son açıklamada, 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bilgisi yer aldı:



Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'yi şehit eden PKK’lı teröristlere yönelik operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor. Şehidimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10’a yükseldi. Şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.