Pençe-Kilit bölgesinde 5 terörist daha öldürüldü

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, nokta operasyonlarla örgüte darbe üstüne darbe vuruyor.
Teröristlerle mücadele sürerken Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı bir haber geldi.
1 askerimiz şehit düştü
Milli Savunma Bakanlığı, bölgede bölücü terör örgütü mensuplarıyla ile çatışmaya girildiğini açıkladı. Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki çatışmada Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin şehit olduğu belirtildi.
Devam eden çatışmalarda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.
5 terörist daha öldürüldü
MSB’den yapılan son açıklamada, 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bilgisi yer aldı:
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'yi şehit eden PKK’lı teröristlere yönelik operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor. Şehidimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10’a yükseldi. Şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşından beri 2 bin terörist öldürüldü"
Kabine sonrasındaki açıklamalarında Gazze'deki saldırıları ele alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Terör örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz sürüyor. Yılbaşından bu yana bir kısmı elebaşı seviyesinde yaklaşık 2 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Döktükleri her damla kanın hesabını soruyoruz soracağız.
ifadelerini kullanmıştı.
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