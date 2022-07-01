Pençe Kilit şehidinin namaz sorusu yürek burktu

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kaydıktan sonra şehit düşen Serkan Taşçı'nın hafızlık arkadaşına sorduğu soru okuyanları duygulandırdı.

Uzman Çavuş Serkan Taşcı, Pençe Kilit operasyon bölgesinde arazide kayıp düştükten sonra şehit olmuştu.

2 kız, 2 erkek çocuk sahibi olan 4 çocuklu Taşcı ailesinin en küçük çocuğu olan Şehit Taşçı'nın hafızlık arkadaşına attığı mesaj ise herkesi duygulandırdı.

"Namazları teyemmüm ile kılıyoruz üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz dimi"



Şehit Taşçı'nın attığı mesajda, "Abi namazları teyemmüm ile kılıyoz da üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz dimi, imkanlar kısıtlı çünkü." ifadeleri yer aldı.







