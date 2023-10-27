Teröre geçit yok...
Kahraman Mehmetçik, yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlarını sürdürüyor.
Bu kapsamda başlatılan operasyonlarla terörist sayısı azalmaya devam ediyor.
Terörün inleri tek tek yok ediliyor..
5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yapılan operasyonlar 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
"Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli"
Bakanlığın "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!" başlıklı paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li olmak üzere 5 terörist etkisiz hâle getirildi.
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