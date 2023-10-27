Pençe Kilit ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı ile Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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ensonhaber.com

Teröre geçit yok...

Kahraman Mehmetçik, yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda başlatılan operasyonlarla terörist sayısı azalmaya devam ediyor.

Terörün inleri tek tek yok ediliyor..

5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yapılan operasyonlar 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

"Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli"

Bakanlığın "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!" başlıklı paylaşımında şu ifadelere yer verildi: