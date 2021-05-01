Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar ve mühimmatı ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek-Yıldırım operasyonları kapsamında 2 adet doçka uçaksavar silahı ve 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri esnasında 2 adet doçka uçaksavar silahı ve 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.

2 ADET UÇAKSAVAR, 290 ADET UÇAKSAVAR MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar silahı ve 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildi” ifadelerini kullandı.