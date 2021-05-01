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    Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar ve mühimmatı ele geçirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek-Yıldırım operasyonları kapsamında 2 adet doçka uçaksavar silahı ve 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu.
    • İHA
    • 01.05.2021 - 17:53
    • Güncelleme : 01.05.2021 - 18:20
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    Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar ve mühimmatı ele geçirildi

    Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri esnasında 2 adet doçka uçaksavar silahı ve 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.

    2 ADET UÇAKSAVAR, 290 ADET UÇAKSAVAR MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

    Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar silahı ve 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildi” ifadelerini kullandı.

    Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar ve mühimmatı ele geçirildi #1

    Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar ve mühimmatı ele geçirildi #2

    Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar ve mühimmatı ele geçirildi #3

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