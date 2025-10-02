Pencereye yarım soğan sürün, tek hamlede yok ediyor

Ev temizliğinin en zahmetli bölümlerinden biri pencere temizlemek…

Güneş ışığında tüm lekelerin ve izlerin ortaya çıkması, pencereleri sürekli olarak parlak ve temiz tutmayı zorlaştırıyor.

Çoğu kişi pencere camlarını parlatmak için kimyasal ürünlere yönelse de, aynı derecede etkili ve doğal bir yöntem daha var.

Pencereleri soğanla temizleyin, etkisine inanamayacaksınız.

PENCERELERİ IŞIL IŞIL YAPIYOR

Soğan, içeriğindeki asidik yapı sayesinde cam yüzeylerde biriken yağ ve kiri çözüyor. Özellikle pencere kenarlarında sıkışıp kalan lekeler, kimyasal kullanmaya gerek kalmadan kolayca çıkıyor.

Yaz aylarında sık görülen sinek ve sivrisineklerin soğan kokusundan hoşlanmaz. Pencereye sürülen yarım soğan, doğal bir kovucu etkisi oluşturarak böceklerin yaklaşmasını engelliyor.

NASIL UYGULANIR?

Bir soğanı ikiye bölün ve kesilen yüzeyi doğrudan pencere camına sürün. Özellikle kirin yoğunlaştığı kenarları hedef alın.

Soğanın doğal bileşenlerinin camdaki kiri çözmesi için birkaç dakika bekleyin. Ardından temiz bir bezle silin. Böylelikle pencereler daha parlak olacak.