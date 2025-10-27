Peynirden nişasta, yoğurttan jelatin çıktı: İşte o markalar

- Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimleri sonucunda yeni bir liste yayımladı.
- BEY&EN markalı mozarella peynirinde bitkisel yağ ve nişasta bulundu.
- Bir Çınar markalı yarım yağlı yoğurtta bitkisel yağ ve jelatin tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında yürüttüğü denetimler sonucunda yeni bir liste yayımladı.
Türkiye genelinde yapılan kontrollerin ardından, bazı firmaların ürünlerinde taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.
Bakanlığın son açıklamasına göre, BEY&EN markalı mozarella peynirinde bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.
Ayrıca, Bir Çınar markalı yarım yağlı yoğurt ürününde de bitkisel yağ ve jelatin bulunduğu açıklandı.
İşte hileli ürünlerin listesi: