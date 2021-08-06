PKK, El Bab'da tekrar sivillere saldırdı
- İHA
- 06.08.2021 - 05:15
- Güncelleme : 06.08.2021 - 05:50
Terör örgütü PKK, Suriye’nin Halep kentinde bulunan El Bab ilçesindeki sivilleri hedefi aldı.
Yerleşim bölgelerine 12 füze ile saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 23 sivilin yaralandığı belirtildi.
BİRÇOK YERDE ZARARLAR OLUŞTU
Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, saldırı sonrası çıkan yangınları söndürmeye ve yaralıları kurtarmaya çalıştı.
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin karşısında varlığını sürdüren YPG/PKK'nın işgalindeki alanlardan yapılan söz konusu saldırılar nedeniyle ilçede birçok yerde maddi zarar meydana geldi.
ÖĞLE VAKTİNDE DE SALDIRIDA BULUNMUŞLARDI
Terör örgütü YPG/PKK'nın öğlen saatlerinde 2 sivil araca düzenlediği füze saldırısında 2 sivil ölmüş, 2 sivil de yaralanmıştı.
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.
PKK, El Bab'da tekrar sivillere saldırdı VİDEO