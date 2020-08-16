PKK'lı Murat Kalko MİT tarafından öldürüldü

MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmaların ardından PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko, Hakurk'ta etkisiz hale getirildi.

Türkiye'ye iç güvenlikte ve dış güvenlikte tehdit unsurları oluşturan terör örgütü PKK'yı bitirmeye yönelik çalışmalar sürüyor.

PKK'nın silahlı eylemlere başlamasının yıl dönümü olan 15 Ağustos'ta 3 farklı PKK hücresinin Türkiye'de sansasyonel eylem hazırlığında olduğu bilgisini alan MİT harekete geçti.

MİT YAKIN TAKİBE ALDI

Sözde PKK Başkanlık Konseyi üyesi ve örgütün Silahlı Kanat Sorumlusu Murat Karayılan'ın bizzat eylem talimatı verdiği örgütün kritik yapılanmalarına mensup teröristler, sahadaki MİT ajanlarının yakın takibine alındı.

MURAT KALKO SİLAHLI GRUPLARI HAZIRLIYORDU

Bu kapsamda, PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu "Agit Garzan" kod adlı 45 yaşındaki Murat Kalko'nun eylem gerçekleştirmek amacıyla komutası altındaki silahlı grupları hazırlandığı öğrenildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

11 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla Murat Kalko sorumlusu olduğu Hakurk alanında etkisiz hale getirildi.

KIRMIZI LİSTEDEYDİ

Kalko'nun örgüte 1993'te katıldığı ve pek çok silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olduğu gerekçesiyle Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer aldığı belirtildi.

TERÖRİST KARAYILAN'IN GÜVENDİĞİ İSİM

Kalko'nun ayrıca Karayılan'ın güvendiği üst düzey bir kadro olduğu ve özellikle Hakurk sorumluluğuna getirildiği öğrenildi.

2 PKK HÜCRESİ YAKINDAN İZLENDİ

Öte yandan, sansasyonel eylemlerin lojistik ve taktik hazırlığını planladıkları tespit edilen diğer 2 PKK hücresi de yakından izlendi.

6 PKK'LI DAHA ETKİSİZ

PKK'lıların meskun mahal yerlerinden uzaklaşmalarıyla 13 ve 14 Ağustos'ta düzenlenen 2 farklı operasyonda, üst düzey 6 "PKK özel güç ve istihbarat mensubu" daha etkisiz hale getirildi.

"OPERASYONLAR, ÖRGÜTTEN KAÇIŞLARI ARTIRDI"

Bölgede daha önce teslim olan teröristler, "MİT'in, son dönemde PKK faaliyetlerinin bertaraf edilmesine yönelik Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonların örgütü ciddi biçimde sarstığını ve örgütten kaçışları artırdığını" belirtti.

ÖRGÜT KADROLARI ÜZERİNDEKİ KONTROL ZAYIFLIYOR

Uzmanlar ise PKK'ya yönelik böylesi nokta operasyonlarının, örgütün tepe yöneticilerini Irak'ın kuzeyinde hareket edemez hale getirdiğini, bu durumun da özellikle sözde PKK Başkanlık Konseyi üyelerinin örgüt kadroları üzerindeki kontrolünün zayıflamasına neden olduğuna dikkati çekti.