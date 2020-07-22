AFAD bünyesinde özel eğitimden geçirilen polis özel harekat, arama ve kurtarma faaliyetlerinde daha etkin rol alacak.

Sakarya Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü bünyesinde deprem ve diğer afetlerle daha etkin mücadele edilmesi amacıyla özel eğitimden geçirilen özel harekat polisleri (PÖH), arama ve kurtarma faaliyetlerine destek olacak.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla afetlere daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği kapsamında, özel harekat polislerine mart ayında eğitim verilmeye başlandı.

PÖH afetlerde de yardıma koşacak ViDEO

Koronavirüs nedeniyle Sakarya, Ankara, İstanbul ve Bursa'da ara verilen eğitimler, normalleşme sürecinin ardından yeniden başladı.

Sapanca ilçesindeki AFAD Arama Kurtarma Birliği'nde gerçekleşen eğitimlerde, polis özel harekat polisleri AFAD uzmanları eşliğinde afet ve acil durumlara nasıl müdahale edilmesi gerektiğini öğreniyor.





MART AYINDA BAŞLADI

Sakarya AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdür Vekili Mustafa Avcı, yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla mart ayında eğitimlere başladığını söyledi.

EĞİTİMLER 6 MODÜLDEN OLUŞUYOR

Özel harekat personelinin eğitimlerinin 6 modülden oluştuğu bilgisini veren Avcı, "Bu modüller; farkındalık eğitimi, Hazmat KBRN eğitimi, enkaza, sahaya giriş ve Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (İNSARAG ) eğitimleri, CPS pusula harita eğitimleri, yüksek katlardan tahliye, ip düğüm, dik açılardan iniş çıkış ve hava hattı eğitimleri gibi eğitimlerden oluşuyor. Bu modüllerin her biri, birer hafta sürüyor. Her haftanın sonunda da tatbikat ve yazılı sınav yapılıyor. Bu sınavlardan başarılı olanlar ise bir sonraki modüle geçmeye hak kazanıyor." diye konuştu.





AMAÇ HIZLI MÜDAHALE ETMEK

Bu eğitimlerin Sakarya, Ankara, İstanbul ve Bursa birliklerinde verildiğini aktaran Avcı, şöyle devam etti:



"Bu eğitimlerle olası afet ve acil durumlarda AFAD personeliyle emniyet müdürlüğü personelimizin de bize destek olmasını, birlikte koordinasyon içinde çalışmayı amaçlıyoruz. Afete daha hızlı ve etkin müdahale etmek amacıyla sayın Bakanımızın talimatı doğrultusunda eğitimler başlamıştır. Bu eğitimler birlik müdürlüklerimizdeki uzman personel tarafından veriliyor."



Avcı, Türkiye genelinde ilk etapta 2 bin personele eğitim verilmesinin planlandığını belirterek, ilk eğitimlerin ekim ayında bitmesinin planlandığını ancak pandemi nedeniyle bu sürecin uzayabileceğini kaydetti.



