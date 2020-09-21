Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Özel Hareket ekiplerinin yanında görev alacak 10 kangal yavrusu, vatan görevi için gün sayıyor.

Dünyanın en iyi koruma köpeği olarak kabul edilen kangallar, vatan savunmasında da adlarından söz ettiriyor.

Kangal köpekleri geçtiğimiz yıllarda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından toplumsal olayların önlenmesinde kullanılmaya başlanmış ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından da terörle mücadelede kullanılmıştı.

Şimdi ise Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev alacak 10 safkan kangal yavrusu, Polis Özel Hareket ekiplerinin yanında görev alacakları günü bekliyor.

ÖZENLE SEÇİLDİLER

Ağrı görevi için özenle seçilen 10 kangal yavrusu, önümüzdeki hafta Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

Uzman Kangal Yetiştiricisi Umut Taşdelen, kangal köpeklerinin ününün ülke sınırlarını aştığını belirterek, “Dünyaca ünlü olan kangal köpeklerimiz, birçok vatan görevini üstlenmektedir. Şimdi de Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev alacaklar. Daha önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev aldığı gibi şimdi de özel harekatın yanında görev alacaklar. “ dedi.

PÖH’ün yanında görev alacak kangallar, göreve hazır

"TEHLİKELERİ ÖNCEDEN BİLDİRİYORLAR"

Kangal köpeklerinin özellikleri hakkında bilgi veren Taşdelen, "Kangalların içgüdüsel olarak kendinden eğitimli oldukları herkes tarafından bilinir. Kangallar; 2 buçuk kilometreye kadar koku alma özelliğine sahiptir, 25 kilometre görme menzili vardır. Gelebilecek tehlikeleri önceden bildirebilecek bir kapasitedirler. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü için 10 adet yavrumuz özenle safkan ırktan seçildi. Orada görev alacaklar. Ordumuzun ve emniyetimizde yer almaya devam edecekler. Kangallarımızın orada yer alması bize onur ve gururu verecek. Emniyette özel eğitmenlerin himayesinde altında eğitime başlayacaklar." dedi.