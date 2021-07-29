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    • Polatlı'da kışlaya kundaklama girişiminde bulunan kişi, adli kontrol şartıyla serbest

    Polatlı'da kışlaya kundaklama girişiminde bulunan kişi, adli kontrol şartıyla serbest

    Ankara Polatlı 58.Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda yangın çıkarmak isterken yakalanan şahıs, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 29.07.2021 - 19:25
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 19:29
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    Polatlı'da kışlaya kundaklama girişiminde bulunan kişi, adli kontrol şartıyla serbest

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Polatlı 58'inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırları içinde meydana gelen yangına ilişkin soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

    Yapılan açıklamaya göre, K.Y.Ü. isimli şahıs, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

    Polatlı da kışlaya kundaklama girişiminde bulunan kişi, adli kontrol şartıyla serbest #1

    Yangın ile ilgili Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerine başlandığı belirtilen açıklamada, olayın faili olduğu tespit edilen şüpheli K.Y.Ü.'nün gözaltına alındığı hatırlatıldı.

    BAŞSAVCILIK: AKIL SAĞLIĞI ARAŞTIRILIYOR

    Açıklamada, "Akıl hastalığı bulunup bulunmadığı araştırılan şüpheli hakkında 'kamu malına zarar verme' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

    PKK'LI OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

    Devlet büyüklerine hakaret ettiği ve devlet büyükleri adına sosyal medyada sahte hesaplar açtığı belirtilen şahsın; terör örgütü PKK yanlısı videolar çektiği, Türk bayrağına küfürler ettiği, son olarak Polatlı’da bir yeri daha aynı şekilde yakma girişiminde bulunduğu ve yakalandığı öğrenildi.

    Polatlı da kışlaya kundaklama girişiminde bulunan kişi, adli kontrol şartıyla serbest #2

     

     

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