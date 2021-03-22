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    Polis Özel Harekat 38 yaşında

    Polis Özel Harekat, can ve mal güvenliğimizi sağlamak için 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle görev yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2021 - 22:56
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    Polis Özel Harekat 38 yaşında

    Türk Polis Teşkilatı'nın zorlu koşullara yenik düşmeyen timleri Polis Özel Harekatı (PÖH) 38 yıl önce bugün kuruldu.

    Terörle mücadelede veya meskun mahal operasyonlarında zorlu bir görev üstlenen Polis Özel Harekatın (PÖH) kuruluşunun 38. yılına özel bir video hazırlandı.

    "HER BİRİ AYRI KAHRAMANLIK DESTANIYLA DOLU TAM 38 YIL"

    Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda özel harekat polislerinin nefes kesen operasyon görüntüleri yer aldı. Emniyet Müdürlüğünün  paylaşımında "Her biri ayrı kahramanlık destanıyla dolu tam 38 yıl..." notu düşüldü.

    EGM'den özel harekatın 38. yılına özel video

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