Kadıköy'de polisler tarafından dövüldüğünü iddia eden Rambo lakaplı Okan Güler'in sosyal medyada paylaşımlarına karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

Rambo Okan olarak da tanınan Okan Güler, Kadıköy Boğa Meydanı'nda bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından darbedildiğini iddia etti.

Bir video çekip sosyal medyada paylaşan Güler, 4 polis tarafından dövüldüğünü söyleyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istedi.

Polisler beni dövdü diyen Rambo Okan'a yalanlama VİDEO

GÖRÜNTÜLÜ CEVAP

Güler'in sosyal medya paylaşımın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olay gününe dair güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak cevap verdi.

POLİSLERLE SOHBET EDİYOR

Görüntülerde Güler'in, polislerin yanına gelerek video çekip sohbet ettiği ve darp olayının yaşanmadığı gözüküyor.

GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Güler'in "Kasten Yaralama" ve "Suç Uydurma" suçlarından gözaltına alındığı duyurularak, "Görevlilerce yapılan çalışmalarda; Bahse konu olay ile ilgili elde edilen kamera görüntüleri incelemesinde O.G. isimli şahsın saat: 17.51 sıralarında Boğa Meydanı'nda bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevlilerimizin yanına gelerek konuştuğu ve görevlilerimizle video çektiği, sonrasında ise yürüyerek uzaklaştığı ve herhangi bir darp olayının yaşanmadığı tespit edilmiş ayrıca videoda belirtilen iddialar ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesi için şahsa ulaşılmış ve şahsın Haydarpaşa Numune Hastanesinde doktor raporu alınmış, alınan raporda herhangi bir darp izine rastlanmadığı tespit edilmiş ve şahıs "Kasten Yaralama" ve "Suç Uydurma" suçlarından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.