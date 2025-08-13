Popüler iki markanın kokusu yasaklandı: Tüm mağazalardan toplatılıyor Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler kapsamında Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ni güncelledi. Yeni eklenen ürünler arasında, piyasada çok tercih edilen iki markaya ait oda kokuları da yer aldı.