Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Habertürk ekranlarında rahat kıyafeti ve panik vermeyen tarzıyla uzun süredir olması beklenen ve konuşulan büyük İstanbul depremine değindi.

Bingöl'de dün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem, büyük İstanbul depremi tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da, hem Bingöl'deki depremi hem de İstanbul'da olması beklenen deprem hakkında çıkan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rahat kıyafeti ve panik vermeyen anlatımıyla, 20 yıldır birçok profesörün program program gezerek bahsettiği büyük İstanbul depremine ilişkin Habertürk'e konuşan Üşümezsoy, meslektaşlarının aksine İstanbul'da deprem beklemediğini belirtti.

Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul için deprem tahmini İZLE

İSTANBUL'DA BEKLENTİ YOK

Üşümezsoy İstanbul'da beklenen deprem için "İstanbul'da beklenti yok. Tam tersi İstanbul'da Kumburgaz çukurundaki fay batıdaki Avcılar sırtını kesmiyor ve böyle olunca Yeşilköy ve Adalar'a doğru gelmiyor. Orada başlayıp Yunanistan'a doğru gidiyor. 1912'de Silivri ve Tekirdağ kırıldığı için o fay Kumburgaz çukurunda kalıyor." ifadelerini kullandı.