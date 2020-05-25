Ramazan Böçkün'ün akıl hastanesine yatırıldı

Ramazan Böçkün, hakkında açılan dava nedeniyle akıl hastanesine kapatıldı. Söz konusu karar tepki çekti.

Diyarbakır’ın sevilen isimlerinden ve Ulu Camii müdavimlerinden olan Ramazan Böçkün, hakkında açılan dava ve sonucu tepkilere neden oldu.

Yıllardır tarihi Ulu Camii'nde ücretsiz olarak hizmetlerde bulunan ve ziyaretçilere caminin tarihiyle birlikte İslam'ı anlatan Ramazan Böçkün, İslam’ı anlattığından dolayı birinin şikayetiyle hakkında açılan dava sonucunda akıl hastanesine kapatıldı.

2016'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

2016 yılında birinin şikayeti ile gözaltına alınan ve hakkında Diyarbakır 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılan Böçkün’ün davası bir buçuk yıl önce psikiyatri hastanesinde tedavi edilmesi şartıyla sonuçlandı.

TEPKİLER BÜYÜDÜ

Davanın sonucuna tepki gösterip deli olmadığını söyleyen Böçkün, Bölge Mahkemesine itiraz etti. İtirazı reddedilen Böçkün, polisler tarafından alınarak Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümünde yatırıldı.

Böçkün'ün akıl hastanesine kapatılmasının ardından sosyal medya üzerinden tepkiler çığ gibi büyüdü. Böçkün için Twitter üzerinden hashtag'ler açıldı.

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