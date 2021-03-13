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    Rapçi Burry Soprano tutuklandı

    Silivri'de hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Burry Soprano lakabıyla tanınan rapçi Burak Aydoğduoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 13.03.2021 - 14:39
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 14:51
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    Rapçi Burry Soprano tutuklandı

    Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Burak Aydoğduoğlu'nun, 12 Mart'ta Selimpaşa Merkez Mahallesi'nde bulunan bir otele giriş yaptığını belirledi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    B.A, polis ekiplerince bulunduğu otelde gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak Aydoğduoğlu, cezaevine gönderildi.

    Rapçi Burry Soprano tutuklandı VİDEO

    Rapçi Burry Soprano tutuklandı #1

    Rapçi Burry Soprano tutuklandı #2

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